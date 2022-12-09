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Microsoft o devi satın alamazsa başı dertte

ABD, teknoloji devi Microsoft’un oyun portföyünü büyüterek rakiplerine yetişme planları kapsamında Call of Duty oyunun da yapımcısı olan Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almasının önüne geçmek için adım attı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 23:07
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Microsoft o devi satın alamazsa başı dertte

Microsoft o devi satın alamazsa başı dertte
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Microsoft, ocakta bilgisayar oyunları geliştiren Acitivision Blizzard’ı nakit 68,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu anlaşma uygulanırsa sektördeki en büyük satın alma işlemi olacak.

Microsof, çeşitli konsol, mobil ve bilgisayar oyunlarını bünyesinde barındıran Activision’ı satın alamazsa kullanıcılarını kendi oyun platformuna üye olmaya çekmekte zorlanabilir.

Reklam satışları gibi gelir kaynaklarının gittikçe daha az güvenilir hale gelmeye başlamasıyla büyük teknoloji şirketleri için üyelik hizmetleri önem taşımaya başladı.

Reuters’ın haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) rekabet birimi başkanı Holly Vedova, şunları dedi: “Microsoft’un bu zamana kadar rakip oyun şirketlerinden bazı içeriği sakladığını biliyoruz. Microsoft’un bağımsız bir oyun platformunun kontrolünü alarak dinamik ve hızla büyüyen sektöre zarar vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”

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