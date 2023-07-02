Mide ağrısı nedir? Mide ağrısı belirtileri nelerdir? Mide ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan mide ağrısıyla ilgili ilgili detaylar…

MİDE AĞRISI NEDİR?

Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde meydana gelen rahatsızlık hissini tanımlar. Herkes en az bir kere olmakla birlikte yaşamının bir bölümünde bu şikâyetten yakınır. Mide ağrısının çoğu nedeni endişe uyandıracak durumlar olmasa da bu şikâyet ciddi hastalıkların seyri sırasında da oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide ağrısının belirtileri arasında midede ekşime ve yanma, mide bulantısı, gaz sıkışması, ağız kokusu, iştah kaybı, öksürük ve hıçkırık gibi belirtiler yer alır. Kabızlık ve ishal gibi sorunlara da sebep olan mide ağrısının görüldüğü durumlarda, bağırsaklardaki hareketlenme sonrasında, ağrı kendiliğinden azalabilir. Midenin tamamında veya bir kısmında görülebilen keskin ve şiddetli ağrıların tedavisinde evde yapılan uygulamalar yetersiz kalıyorsa muhakkak bu konuda bir uzmana başvurulması gerekir.

MİDE AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Bol su tüketmek

-Yoğurt

-Papatya çayı

-Zencefil

-Karanfil

-Nane

-Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmak

-Isı uygulaması