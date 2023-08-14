Mide botoksu öldürüyor mu? Uzmanlardan hayat kurtaran öneri

Editör: Serhat Ağa

Mide botoksunun zayıflamak için sık başvurulan bir yöntem olduğu biliniyor. mide botoksunun ise

yanlış yerlerde yapılmasının hayati risk taşıdığı bildirildi. Özellikle merdiven altı kliniklerde yapılan mide botoksu ölümle sonuçlanabildiğinin altı çizildi.

BOTOKS ZEHİRLENMESİNE KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mide botoksu yöntemi en ufak bir hatada ölüme götürebildiği vurgulandı.

Daha uygun maliyetli olması nedeniyle merdiven altı diye tabir edilen kliniklerde yaptırılan mide botoksu beraberinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Aşırı terlemeyi önlemek ve kırışıklıkları gidermek için yapılan botokslar da risk taşıdığının altı çizildi.

Uzmanlar botoks işlemi için, Sağlık Bakanlığı onaylı kliniklerin tercih edilmesini tavsiye etti.

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Mide botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin belli alanlarına, belli derinlikte botilinum toksini enjekte edilmesiyle mide hareketlerinin yavaşlatılmasının hedeflendiği ameliyat dışı obezite tedavilerinden biridir. Amaç tokluk hissi oluşturmak ve acıkma hissini azaltmaktır.

MİDE BOTOKSU AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Mide botoksu işlemi bir ameliyat değildir. Obezitenin ameliyat dışı tedavilerinden biridir. İşlem endoskopi eşliğinde yapılır. Genel anestezi gerektirmeyen, kesi olmadan endoskopi cihazı yardımıyla yapılır.

MİDE BOTOKSU NEDEN YAPILIR?

Mide botoksu fazla kilolardan kurtulmak için yapılır. Temel mekanizma mide hareketlerinin azaltılıp besinlerin mideden ince bağırsağa geçiş hızının yavaşlatılması esasına dayanır. Böylelikle tokluk hissi sağlanıp kilo veriminde yardımcı olunmaktadır.