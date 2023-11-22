Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi

Mardin’in Midyat ilçesinde 47 yıl önce Mehmet Alpsoy’un (13) öldürülmesinin ardından iki aile arasında başlayan kan davası, bin kişinin katılımıyla verilen barış yemeğiyle sona erdi.

KAYNAK: DHA
Midyat'ta 47 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi

Midyat ilçesinde 1976 yılında Yeşilöz köyünde Mehmet Alpsoy’un öldürülmesinin ardından Alpsoy ve Aykut aileleri arasında kan davası başladı. 47 yıldır süren kan davası kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı. İlçedeki bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu bin kişi katıldı. Yemeğin ardından kan davalı Alpsoy ve Aykut aileleri, salavatlar eşliğinde kucaklaşarak barıştı. Programda mevlit okundu, dualar edildi. Programa, Mehmet Beşir Aksoy, kanaat önderleri Abdullah Taş, Mehmet Sat Çelebi, Mehmet Ata Çelebi, Belediye Başkan Adayı Seyfettin Alpsoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, her iki aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış yemeğinde konuşan Seyfettin Alpsoy, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, “Köyümüzde beş familya yaşıyor ve hepimiz de kardeşiz. Bütün köylülerimizden Allah razı olsun. Bu barış sürecinde hepsi bize destek oldular, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programımıza katılan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Barışımız köyümüze ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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‘İNSAN ÖLDÜRMEYLE, KAVGAYLA BİR YERE VARILAMAZ’

Mehmet Beşir Aksoy da, ailelerin tutumlarının örnek alınması gerektiğini belirterek, “Allah Kur'an-ı Kerim'de sulhun, barışın hayır olduğunu bize söylüyor. İnsanların birbirini sevmesi lazım. İnsanlar birbirini severse dünya güzelleşiyor. İnsan öldürmeyle, kavga ile bir yere varılamaz. Bundan dolayı Allah bize 'Barışta hayır vardır, kendi aranızda barışın, mümin kardeşinizi yalnız bırakmayın' diyor. Sulh adalettir, nasihattir. Sulh İslam'ın kardeşliğidir, sulh Allah'ın emridir. Çok mutlu olduk bu iki ailenin barışmasından dolayı. Keşke herkes bu iki ailenin bu tutumunu örnek alsa ve barışsa” diye konuştu.

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