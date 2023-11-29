Midye tava nasıl yapılır? Midye tava tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle midye tava yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası midye tava en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, midye tava nasıl yapılır? Midye tava tarifinin malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Midye tava nasıl yapılır? Midye tava tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında midye tava tarifi araştırılıyor. Peki, midye tava nasıl yapılır? Midye tava tarifinin malzemeleri neler?

İşte midye tava tarifi…

MİDYE TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 36 adet iç midye

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı kızartma yağı

- 1 su bardağı un + 1 adet bira (bulamaç için)

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MİDYE TAVA NASIL YAPILIR?

Bir kaba unu doldurup ortasına çukur açın ve 1 bardak bira ile içinde un topakları kalmayıncaya dek karıştırın. Ayrıca bir tavada 1 bardak sıvı yağı iyice kızdırın.

Midyeleri teker teker önce bir tabak içindeki una bulayıp, sonra biralı hamura batırarak kızgın yağın içine atın.

Midyeler kabarıp her iki tarafları da kızarınca delikli bir kepçe ile yağını iyice süzerek servis tabağına alın ve üzeri sıcakken tuzlayıp tarator sosu ile servis yapın.

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