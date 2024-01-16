Migros dev market zincirini satın alıyor. Sırada başka market de var

Kaynak: Haber Merkezi
Migros dev market zincirini satın alıyor. Sırada başka market de var
Migros Konya'nın ünlü marketler zincirini satın almak için harekete geçti. Migros, Kent Gross’un 6 şubesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Migros başka yerel marketleri de satın almak için teklif verdi.

Merhabahaber’in aktardığına göre, Konya’nın yerel marketlerinin güçlü ismi Kent Gross, 6 mağazasını Rekabet Kurumu onayıyla Migros’a bırakacak. Sürekli indirim yapan Kent Gross, 7 yıl önce tamamen yerli sermayeyle kuruldu.

Kent Gross, hem son tüketiciye hem de kendi müşterilerine toptan ve perakende satış ve hizmet sunan bir temel prensibe sahip. Market, büfe, kafe, restoran, otel, fabrika, ev dışı tüketim yerleri gibi müşterilerine hizmet veriyor.

Rekabet Kurumu, konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Migros, Konya’nın Kent Gross marketinin 6 mağazasını almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Dosya, 3 Ocak 2024’te işleme konuldu. Rekabet Kurumu, incelemelerden sonra bir karar verecek. Dosya onaylanırsa, Kent Gross’un 6 mağazası Migros’a geçecek.

Bu 6 mağazanın kira hakları ve sabit varlıkları da Migros’a devredilecek. Migros, görüşmeleri elektronik ekranından duyurdu. Migros ekranında “Fatih Özbabacan Gıda şirketinin 6 mağazasının kira hakları ve sabit varlıklarının Migros tarafından alınması işlemi için Rekabet Kurulu’na başvuruldu” yazısı çıktı.

Migros’un Kent Gross dışında, Konya’da diğer yerel marketlere de teklif sunduğu belirtildi. Migros’un, Konya’nın en büyük yerel marketi olarak tanınan bir markete de mağazalarını almak için teklifte bulunduğu söylendi.

hhh.jpg

mmmm.jpg

İlgili Haberler
Migros dev yemek şirketini satın aldı. KAP açıklaması yapıldı
Migros dev firmanın mağazalarını satın aldı. 26 şubesi vardı
Son Haberler
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti Spor
Mourinho kovuldu. Roma'nın açıklaması tepki çekti
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet Ekonomi
Dünyaca ünlü firma bundan sonra bir Türk'e emanet
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün Gündem
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi Dünya
Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu? Ekonomi
Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor Spor
Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Szymanski geçiyor
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi Gündem
Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasının onanması istendi