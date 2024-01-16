Migros dev market zincirini satın alıyor. Sırada başka market de var

Merhabahaber’in aktardığına göre, Konya’nın yerel marketlerinin güçlü ismi Kent Gross, 6 mağazasını Rekabet Kurumu onayıyla Migros’a bırakacak. Sürekli indirim yapan Kent Gross, 7 yıl önce tamamen yerli sermayeyle kuruldu.

Kent Gross, hem son tüketiciye hem de kendi müşterilerine toptan ve perakende satış ve hizmet sunan bir temel prensibe sahip. Market, büfe, kafe, restoran, otel, fabrika, ev dışı tüketim yerleri gibi müşterilerine hizmet veriyor.

Rekabet Kurumu, konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Migros, Konya’nın Kent Gross marketinin 6 mağazasını almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Dosya, 3 Ocak 2024’te işleme konuldu. Rekabet Kurumu, incelemelerden sonra bir karar verecek. Dosya onaylanırsa, Kent Gross’un 6 mağazası Migros’a geçecek.

Bu 6 mağazanın kira hakları ve sabit varlıkları da Migros’a devredilecek. Migros, görüşmeleri elektronik ekranından duyurdu. Migros ekranında “Fatih Özbabacan Gıda şirketinin 6 mağazasının kira hakları ve sabit varlıklarının Migros tarafından alınması işlemi için Rekabet Kurulu’na başvuruldu” yazısı çıktı.

Migros’un Kent Gross dışında, Konya’da diğer yerel marketlere de teklif sunduğu belirtildi. Migros’un, Konya’nın en büyük yerel marketi olarak tanınan bir markete de mağazalarını almak için teklifte bulunduğu söylendi.