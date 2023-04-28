Mike Pence, Trump hakkında ifade verdi

ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, seçim sonuçlarını bozma iddiası soruşturması kapsamında ifade verdi.

Mike Pence, Trump hakkında ifade verdi

Editör: Osmancan Erok

ABD basınına göre, Donald Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence , 2020 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozma girişimleriyle ilgili soruşturma kapsamında 27 Nisan Perşembe günü mahkemede ifade verdi.

Mart ayı sonlarında bir yargıç, Mike Pence'e, destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na baskın yapmadan önce Donald Trump ile yaptığı konuşmalar hakkında ifade vermesini emretti. Özel savcı Jack Smith liderliğindeki müfettişler, Donald Trump'ın o gün patlak veren şiddet olaylarındaki rolünü incelediği soruşturma kapsamında Pence ifadesini verdi.

Donald Trump, eski başkan yardımcısının bu büyük jüri önünde herhangi bir ifade vermesini engellemeye çalışmış, ancak bir federal temyiz mahkemesi Çarşamba günü talebini reddetmişti.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı Siyaset
Erdoğan'ın bir mitingi daha iptal edildi. Canlı yayında rahatsızlanmıştı
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda Güncel
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda
Firari PKK'lı yakalandı Güncel
Firari PKK'lı yakalandı
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak Ekonomi
Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı Dünya
Trump Biden’ın taklidini yaptı. Salondakiler gülmekten kırıldı
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi Dünya
MİT'ten yurt dışı operasyonu: Terörist Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Sağanak yağış bu illeri vuracak Güncel
Sağanak yağış bu illeri vuracak