Mike Pence, Trump hakkında ifade verdi

Editör: Osmancan Erok

ABD basınına göre, Donald Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence , 2020 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozma girişimleriyle ilgili soruşturma kapsamında 27 Nisan Perşembe günü mahkemede ifade verdi.

Mart ayı sonlarında bir yargıç, Mike Pence'e, destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na baskın yapmadan önce Donald Trump ile yaptığı konuşmalar hakkında ifade vermesini emretti. Özel savcı Jack Smith liderliğindeki müfettişler, Donald Trump'ın o gün patlak veren şiddet olaylarındaki rolünü incelediği soruşturma kapsamında Pence ifadesini verdi.

Donald Trump, eski başkan yardımcısının bu büyük jüri önünde herhangi bir ifade vermesini engellemeye çalışmış, ancak bir federal temyiz mahkemesi Çarşamba günü talebini reddetmişti.