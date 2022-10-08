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  • AKP'li Mehmet Özhaseki olay sözlerini savundu. Mikrofonun açık olduğunu unutunca her şey duyulmuştu

AKP'li Mehmet Özhaseki olay sözlerini savundu. Mikrofonun açık olduğunu unutunca her şey duyulmuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a gelen bir eleştiriye “Bir şey deme. He de geç gitsin.” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, o sözlerini savundu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:43
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Mikrofonun açık olduğunu unutunca her şey duyulmuştu. AKP'li Mehmet Özhaseki olay sözlerini savundu

AKP'li Mehmet Özhaseki olay sözlerini savundu. Mikrofonun açık olduğunu unutunca her şey duyulmuştu
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Kayseri’de gerçekleştirilen bir turizm toplantısında kendilerine yönelik gelen eleştirilere karşı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a “Bir şey deme. He de geç gitsin.” demesini tembihleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, tartışmalara neden olan sözlerini savundu.

Söz konusu diyaloğun sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklamada bulunan “Orada ben olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma, eleştiriye cevap verme' dedim. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım.” dedi.

Mehmet Özhaseki “Bir şey deme” açıklamasına gelen tepkiler sonrası açıklama bulunarak, şunları kaydetti:

“Arkadaşımızın birisi, bana göre biraz aşırıya kaçan bir eleştiri yaptı. Memduh bey de cevap vermek istedi. Ben tutarak 'Bir şey söyleme' dedim. Yani eleştiriye ille de cevap vermek gerekmiyor. İnsanların eleştiri hakkı da var. Onlar sağ olsun, beni dinleyerek cevap vermedi. Sonrasında Memduh bey 'He de geç gitsin' gibi bir laf söyledi.

Bunu alıp da ortalara düşmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma, eleştiriye cevap verme' dedim. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım. Nihayetinde eleştiride çok haklı değil ama birisi bir şey söylemiş, saygıyla karşılamak lazım. Çünkü orada 10-20 tane hayırlı katkıda bulunacak fikir söylendi, 10-20 tane de eleştiri geldi.

O eleştirilerin hepsine cevap vermek gerekiyor mu? Hayır. O yüzden ben başkanımıza cevap vermemesini rica ettim. Zaten görüntülere yansıyan da o. Memduh bey de sadece orada 'He de geç gitsin' gibi bir şey söyledi. Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var, bilmiyorum. Benim orada hoşuma gitmeyen tek şey var, ayağımı uzatmış olmam. Bunu net söylüyorum. Diz kapaklarımda sıkıntı var. İlaçlar alıyorum, iğneler vurduruyorum.

Uzun zamanda sancı oluyor. Ayağımı uzatıyor gibi bir toplantıda bulunmak, beni çok rahatsız etti. İnsanların yanında otururken ayak ayak üstüne atmış ve ayağını uzatmış biri değilim. İftiralar ediyorlar. ‘Şerefliyseniz ispatlayın’ diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. ‘Namusluysanız arkasında durun’ diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi böyle bir şeyi yamayarak ortaya atmanın herhalde o arkadaşlara yakışır bir tarafı var ama ortamda karşılığı yok.”

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Okur 1453
8.10.2022 12:18
Yav he he, senin dediğin gibi! Millet enayi, sen akıllı, sen uyanık. Az kaldı he deyip geçmeye, hem de silindir gibi...  
 
Ali Dağ
8.10.2022 11:46
Hee dedim geçmedi, ama biz geçeceğiz yakında galiba he?  
 
murtaza
8.10.2022 11:30
He anlat biz saflarda bu sözünü yedik  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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