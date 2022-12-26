26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Murat Emir'den Mehmet Özhaseki'ye tepki: Senin de aklın gitmiş

Murat Emir'den Mehmet Özhaseki'ye tepki: Senin de aklın gitmiş

Murat Emir, Mehmet Özhaseki'ye "Genel Başkanımız Kayseri’yi sallayınca senin de aklın gitmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 00:37
Takip Et

CHP'li Murat Emir'den AKP'li Mehmet Özhasekiye yanıt geldi

Murat Emir'den Mehmet Özhaseki'ye tepki: Senin de aklın gitmiş
+
Aa
-

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyede etkinlik yapan CHP'nin Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin üzerine asmasına tepki gösterdi. CHP'li Çetin Arık'tan Özhaseki'ye yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde kadınlarla buluşmuştu. Salonda düzenleme yapan CHP'liler, Erdoğan'ın resminin bulunduğu yere Türk bayrağı asmıştı.

AKP'li Mehmet Özhaseki ise bu durumla ilgili rahatsızlığını şu paylaşım ile dile getirdi:

AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu ve size de nezaketle verdiği salonu kullan. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın resmini örtmeye çalış. Siz ne yaparsanız yapın asla gerçekleri örtemezsiniz.

"GENEL BAŞKANIMIZ KAYSERİ’Yİ SALLAYINCA SENİN DE AKLIN GİTMİŞ"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'li Mehmet Özhaseki'ye "Genel Başkanımız Kayseri’yi sallayınca senin de aklın gitmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

Emir şu ifadeleri kullandı: 

Senden ümidim var. Bu zekayla AKP’li belediye başkanlarının yaptığı yoldan geçmeyin de diyebilirsin yakında. Genel Başkanımız Kayseri’yi sallayınca senin de aklın gitmiş.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Eşref-i Mahlukat
26.12.2022 01:15
Memleket Akp'lilerin babalarının malı, vatandaş da bunların tebaası. Gazi Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet devletinde, Atatürk'e ve annesine söven de bunlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
6
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
7
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Bakan Bilgin 90 bin işçiye önce ümit verdi sonra hüsranı yaşattı. Taşeronların umutlarını tek bir kalemle silip attı
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.