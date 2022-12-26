Murat Emir'den Mehmet Özhaseki'ye tepki: Senin de aklın gitmiş

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyede etkinlik yapan CHP'nin Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin üzerine asmasına tepki gösterdi. CHP'li Çetin Arık'tan Özhaseki'ye yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde kadınlarla buluşmuştu. Salonda düzenleme yapan CHP'liler, Erdoğan'ın resminin bulunduğu yere Türk bayrağı asmıştı.

AKP'li Mehmet Özhaseki ise bu durumla ilgili rahatsızlığını şu paylaşım ile dile getirdi:

AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu ve size de nezaketle verdiği salonu kullan. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın resmini örtmeye çalış. Siz ne yaparsanız yapın asla gerçekleri örtemezsiniz.

"GENEL BAŞKANIMIZ KAYSERİ’Yİ SALLAYINCA SENİN DE AKLIN GİTMİŞ"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'li Mehmet Özhaseki'ye "Genel Başkanımız Kayseri’yi sallayınca senin de aklın gitmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

Emir şu ifadeleri kullandı:

Senden ümidim var. Bu zekayla AKP’li belediye başkanlarının yaptığı yoldan geçmeyin de diyebilirsin yakında. Genel Başkanımız Kayseri’yi sallayınca senin de aklın gitmiş.