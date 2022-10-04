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Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama kaldırılıyor

Mikrosoft'un uygulaması olan SwiftKey uygulamasının sonuna gelindi. Uygulamanın App Store'dan kaldırılacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:13
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Mikrosoft'un uygulaması olan SwiftKey App Store'dan kaldırılıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama kaldırılıyor
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Microsoft’a ait SwiftKey klavye uygulamasının, 5 Ekim’de App Store’dan kaldırılacağı aktarıldı. Uygulamayı hali hazırda telefonuna indirmiş kişiler uygulamayı kullanmaya devam edebilecekken, uygulamayı daha önce telefonuna indirmemiş kişiler mağazadan artık uygulamayı indiremeyecek. Dolayısıyla uygulama kullanıcı tarafından silinirse tekrardan kullanılamayacak. Uygulama yayından kalktığı için güncelleme de alınamayacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; 2014’ten beri iOS ve Android klavyesi için kullanılan uygulama, 2016’da Microsoft tarafından satın alındı ve bundan iki yıl önce ismi Microsoft SwiftKey olarak değiştirildi. Aynı zamanda Android cihazlarda kullanılabilen uygulama Play Store’da halen destekleniyor.

Kullanıcılar, Microsoft SwiftKey uygulamasına son 2 yıl içerisinde bir güncelleme gelmediğinden şikâyetçi olmuştu. Uygulamanın iOS kısmı için destek kesildi. Şirket, uygulama desteğinin kesilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

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