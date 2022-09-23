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Kredi çekecekler dikkat. 1 Ocak’ta başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüketici ve konut kredilerinde yapılan değişiklikle beraber Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif sunabilecek. Uygulama 1 Ocak 2023’de başlayacak.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:02
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Kredi çekecekler dikkat. 1 Ocak’ta başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlandı

Kredi çekecekler dikkat. 1 Ocak’ta başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerine "yan finansal ürün" başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan maddeler eklendi.

BİLGİYİ SUNMAK ZORUNDA OLACAKLAR
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.

TÜKETİCİYE SUNABİLECEK
Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

BİRDEN FAZLASI SİGORTALANMAYACAK
Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunlu tutuldu. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi tutarını aşan sigorta yapılamayacak.

Yapılan düzenlemeye göre, belirsiz süreli tüketici kredilerinde akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecek.

ERKEN ÖDENMESİ HALİNDE
Tüketici kredisi sözleşmeleri yönetmeliğinin; 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına ilişkin maddesinde yapılan düzenlemeye göre, cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanacak.

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Msc
23.09.2022 11:22
Devlet kültürü,şirket kültürü,aile kültürü,millet kültürü yüz yıllarda oluşan yapılanmayı,Arap kabile kültürüne feda etmek  
 
Ümit Hoca
23.09.2022 11:17
İş bankası yıllardır yapıyor.Günaydı!  
 
Emekli
23.09.2022 11:16
Kredi faizlerinden bahseden yok.Hani nas vardı. Yahu bırakın artık bu oyunları.Bu millet neler çekti bu tiyatrolardan.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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