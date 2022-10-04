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Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına Karamollaoğlu'ndan destek: Keyfi uygulamalara son verecek...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 00:23
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Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına Karamollaoğlu'ndan destek: Keyfi uygulamalara son verecek...

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına Karamollaoğlu'ndan destek: Keyfi uygulamalara son verecek...
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız” açıklamasına destek verdi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz."

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