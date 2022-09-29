Google Haritalar uygulamasına yeni özellikler geliyor. Ülke gezmek artık çok kolay olacak

Shiftdelete sitesinden Aleyna Kapti’nin haberine göre teknoloji devi Google, G Search On 22 etkinliğinde birçok arama özelliği duyurdu. Şirket, etkinlik boyunca yalnızca arama değil, Google Haritalar için de yeni özellikleri tanıttı. İşte yabancısı olduğunuz bir ülkeyi gezmeyi daha kolay hale getirecek o özellikler!

GOOGLE YENİ YERLER KEŞFETMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Google’ın G Search On 22 etkinliğinde, Google Haritalar için tanıttığı ilk özellik, bir bölgedeki öne çıkan yerleri göstermek oluyor. Bu özellikle birlikte daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde Haritalar’dan yardım almak daha kolay olacak.

Örneğin hiç gitmediğiniz bir yerde harita üzerinden gösterilen bir yere dokunduğunuz zaman, karşınıza yeni bir kart çıkacak. Bu karta dokunduğunuz zaman Google kullanıcılarının o yerdeki gerçek fotoğraflarına ve yorumlarına ulaşmanız mümkün olacak. Bu sayede daha önce görmediğiniz yerleri kolay bir şekilde keşfedebileceksiniz.

Eski tasarıma göre daha işlevsel hale gelen telefon uygulaması, sınırlı kullanıcı ile test edilmeye başlandı.

GOOGLE GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜ SUNACAK

Google Haritalar’ın sunduğu bir başka özellik ise gerçekçi görüntüler oluyor. Bu özellik sayesinde dünyanın popüler yerlerinin havadan görüntüsünü izleyebileceksiniz. Ayrıca bu izleme, belirli gün ve saatlerde de yapılabilecek. Örneğin bir bölgede akşam saati bulunacaksanız, Google yapay zekâsı geçmiş verilerle bu görüntülere ulaşacak. Bu da özellikle bölgenin kalabalıklığını ya da hava durumunu sizlere gösterecek. Bununla birlikte sürükleyici görünüm ile otoparkların girişlerinin nerede olduğunu ya da restoranların ne kadar meşgul olduğunu görmeniz mümkün.

LİVE WİEW ÖZELLİĞİ GENİŞLETİLİYOR

Son olarak da Google, birkaç yıl önce kullanıma sunduğu Live View özelliğinin kapsamını genişletti. Telefonun kamerası sayesinde yakın çevrede neler olduğunu gösteren ve gitmek istediği yere nasıl gideceğini gösteren özellik, artık daha kullanışlı olacak. Böylece Live View, yakın çevrenizdeki ATM, park ve eczane gibi yerleri de sizlere gösterecek.

Google Geo’nun Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Phillips, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. “Kameranızı kaldırıp gerçek dünyadaki ATM’yi görebilirsiniz. Ayrıca kafeleri, bakkalları ve toplu taşıma duraklarını da görebilirsiniz. Bir bakışta bir alanın nasıl olduğunu gerçekten anlıyorsunuz. Sokağın aşağısındaki bir yerin çalışma saatlerini bile görebilirsiniz.”

Google Haritalar’ın bu yeni özellikleri, birkaç ay içinde önce Los Angeles, Londra ve New York gibi şehirlerde kullanımda olacak. Diğer kullanıcılara ne zaman geleceğiyle ilgiliyse herhangi bir bilgi yer almıyor.