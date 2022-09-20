Şirketler yeni çalışma modeline geçti! Mesai saatleri değişiyor

Şimdiye kadar İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor. Bu şirketler hakkında yapılan bir ankette "Dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor" sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde 88'i dört günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı. Sadece yüzde 2'lik bir kısım bu modeli zorlayıcı bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, İngiltere'de bazı şirketler haftada dört gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa 70 şirket katıldı. Şirketlerin toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunuyor. Modele göre çalışma günü haftada dörde düşerken mesai saatleri 32 ile sınırlanıyor. Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor.

ŞİRKETLERİN NEREDEYSE TAMAMI MODELİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEK

Pilot uygulamanın kasım ayında sona ereceği belirtiliyor ancak şirketlerin yüzde 86'ı bu uygulamayı sürdürme niyetinde. Yapılan incelemelere göre katılımcıların yüzde 49'u verimlilikte artış görürken yüzde 46 verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi. Uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan 4 Day Week Global isimli sivil toplum örgütü bazı zorluklara da işaret ediyor. Şirketlerin yüzde 20'sinin başlangıç aşamasında vazgeçtiği belirtiliyor.

O ÜLKE SİSTEMİ BAŞARIYLA UYGULADI

İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çalışmanın ardından İngiltere'de pilot uygulama haziran ayında başlamıştı.