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Milan'a Sassuolo'dan ağır darbe. Fark yedi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 20. haftasında Milan, sahasında Sassuolo'ya 5-2 yenildi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:07
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Milan, evinde Sassuolo'ya farklı mağlup oldu

Milan'a Sassuolo'dan ağır darbe. Fark yedi
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Serie A’da zirveye oynayan takımlardan Milan, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sassuolo ile Milano'daki San Siro Stadı’nda karşılaştı.

Konuk ekip Sassuolo, maçı 5-2 kazanarak rakibine ağır bir yenilgi yaşattı.

Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada penaltıdan Lauriente, 79. dakikada Henrique kaydetti. Milan'ın iki golünü ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi attı.

Bu sonuçla Sassuolo karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan Milan'ın ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta da deplasmanda Lazio’ya 4-0 mağlup olan Milan, galip gelemediği son 4 haftada kalesinde 13 gol gördü.

Haftayı puansız kapatan Milan, 38 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar, henüz bu haftadaki maçını oynamamış olan 50 puanlı lider Napoli'nin 12 puan gerisinde yer alıyor.

Sassuolo ise puanını 20'ye yükseltti.

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