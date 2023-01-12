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Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı

Torino Milan'ı uzatamalardaki golle 1-0 yendi

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:27
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Milan Torino'ya elendi

Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
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İtalya Kupası son 16 turunda Torino, Milan'ı normal süresi 0-0 biten maçın uzatma devrelerinde 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Konuk takım Torino'da Koffi Djidji, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra ataklarını sıklaştıran Milan, girdiği pozisyonlardan faydalanamadı.

Mücadelenin 114. dakikasında sahneye çıkan Michel Adopo, attığı golle Torino'yu 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda rakibini mağlup eden Torino, Inter'in ardından adını son 8 takım arasına yazdıran ikinci takım oldu.

Torino, çeyrek finalde Sampdoria-Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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