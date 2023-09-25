Milan'da Krunic şoku

İtalya Serie A ekibi Milan'ın futbolcusu Rade Krunic, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Milan'da Krunic şoku

Milan, Rade Krunic'in sakatlığı ile sarsıldı.

İtalyan basınında geçen haberlere göre; Hellas Verona maçında sakatlanan Bosnalı futbolcunun yapılan kontroller sonrası sağ hamstriginde bir lezyon tespit edildi.

Krunic'in 10 gün içinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı ifade edilirken; Krunic'in, Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Son olarak Krunic'in milli arada da dönmesinin zor olduğu Krunic'in dönüşünün 22 Ekim'deki Juventus karşılaşması olacağı öne sürüldü.

Krunic, bu sezon Milan formasıyla 6 maça çıktı.

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