Milan'da Krunic şoku

Milan, Rade Krunic'in sakatlığı ile sarsıldı.

İtalyan basınında geçen haberlere göre; Hellas Verona maçında sakatlanan Bosnalı futbolcunun yapılan kontroller sonrası sağ hamstriginde bir lezyon tespit edildi.

Krunic'in 10 gün içinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı ifade edilirken; Krunic'in, Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son olarak Krunic'in milli arada da dönmesinin zor olduğu Krunic'in dönüşünün 22 Ekim'deki Juventus karşılaşması olacağı öne sürüldü.

Krunic, bu sezon Milan formasıyla 6 maça çıktı.