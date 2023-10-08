Milan'da Olivier Giroud kaleye geçti. Yaptığı kurtarış gündem oldu

Serie A 8. hafta maçında Milan, Genoa ile karşı karşıya geldi.
Genoa ev sahipliğinde oynanan maçı Milan 1-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü Christian Pulisic kaydetti.
90+9. dakikada kırmızı kart gören Maignan'ın yerine değişiklik hakkı kalmayan Milan'da kaleye takımın forveti Olivier Giroud geçti.
Maçın son anlarında yaptığı kurtarış ise sosyal medyada gündem oldu.
Kırmızı Siyahlılar, skoru koruyarak galip geldi.
Puanını 21'e yükselten Milan, liderliğini sürdürdü.
Genoa ise 8 puanda kaldı.