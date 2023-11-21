Giorud kararını verdi. Milan'daki geleceğini açıkladı

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Fransız golcü Olivier Giroud, kariyerine Milan'da devam etmek istediğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Giorud kararını verdi. Milan'daki geleceğini açıkladı

Olivier Giroud'un, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız golcü, geleceği ile ilgili kararını verdi.

''MILAN'DA KALMAK İSTİYORUM''
Fransız basınına açıklamalar yapan Giroud, ''Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama Milan'da kalmak, kariyerime devam etmek isiyorum. Sözleşme yenileme görüşmeleri henüz başlamadı ama kulüp yakın zamanda beni toplantıya davet edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MILAN KARNESİ
Bu sezon Milan ile 15 maça çıkan Giroud, 8 gol atarken 3 asist yaptı.

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