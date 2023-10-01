Milas’ta 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.D.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce park halinde bulunan TIR'a ardından seyir halindeki odun yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.D.G. ile otomobilde yolcu konumundaki M.A. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.