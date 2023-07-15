Milas'ta 160 hektar alanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış

Muğla’nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana ulaşan, hem havadan hem de karadan müdahaleyle 7 saatte kontrol altına alınan yangında, 5'i makilik, 155'i orman olmak üzere 160 hektar alan zarar gördü. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi.

KAYNAK: DHA
Milas'ta 160 hektar alanın küle döndüğü yangın sigara izmaritinden çıkmış

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) söndürme çalışmalarına destek oldu. Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti.

“GECE UÇMA KABİLİYETİNE SAHİP 3 HELİKOPTER SOĞUTMALARA DESTEK OLDU”

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopterlerle uçakların su aldığı alanlardaki tedbirlerle, yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, beraberindeki yetkililerle söndürme çalışmalarını yakından izledi. Gece uçma kabiliyetine sahip 3 helikopter de soğutma çalışmalarına destek oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede helikopterle incelemesinin ardından yangının 7 saatte kontrol altına alındığını ve 160 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Bu 160 hektar alanın 5'inin makilik, 155'inin ise orman olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, yangının başladığı yerde Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. İncelemelerde, yangının yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı belirlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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