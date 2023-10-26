Milas'ta araç yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde park halindeki ticari araçta meydana gelen yangın panikletti.

KAYNAK: İHA
Milas'ta araç yangını

Yangın, Milas Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw062273-02.jpgİhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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