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Milas’ta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Milas’ta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:19
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Milas’ta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Milas’ta feci kaza: 1 ölü 4 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza, Milas - Yatağan karayolu üzerinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas’tan Yatağan istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin D.’nin (64) kullandığı 48 ABU 975 plakalı minibüs, Kıyılamama mevkiinden karşı tarafa geçmek için anayola çıkan Hasan İ.’nin (53) kullandığı 48 KF 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Hüseyin D., araçlarda yolcu olarak bulunan Selçuk E. Günnur D. Düriye Ö. ve Gülcihan Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülcihan Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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