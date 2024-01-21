Milföy hamurundan pratik pek çok kahvaltı tarifi hazırlanıyor. Evde kolayca kahvaltı sofranız için hazırlayacağınız milföy hamurundan simit tarifini sizler için derledik. Peki, milföy hamurundan simit nasıl yapılır? Milföy hamurundan simit yapımı için malzemeler neler?

İşte milföy hamurun simit tarifi…

MİLFÖY SİMİT TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

1 paket milföy hamuru (marketten satın alınan hazır hamur)

1 yumurta (üzerine sürmek için)

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı, süslemek için)

MİLFÖY SİMİT NASIL YAPILIR?

Fırını 200 dereceye ısıtın. Milföy hamurlarını tezgahın üzerine alın ve birbirine birleşen kenarları hafifçe bastırarak düzgün bir dikdörtgen elde edin. Milföy hamurunu uzunlamasına iki eşit şeride kesin. Her şeridi parmak kalınlığında uzunlamasına rulo şeklinde sarın.

Rulo şeklindeki milföy hamurunu bir halka oluşturacak şekilde birleştirin ve uçları birleştirerek kapatın. Bu işlemi diğer milföy hamur şeridi için de tekrarlayın.

Yumurtayı çırpın ve simitlerin üzerine sürün. Susam veya çörek otu eklemek istiyorsanız, yumurta sürdükten sonra üzerine serpiştirin.

Hazırlanan milföy simitleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında simitler altın rengini alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak milföy simitleri bir tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın.