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Mili Sarayların 8 aylık harcaması dudak uçuklattı. Kendisine ayrılan ödeneği geçti

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın sekiz aylık harcaması kendisine ayrılan ödeneği geçerek 409. 2 milyon TL’yi buldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 09:31
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Mili Sarayların 8 aylık harcaması 409. 2 milyon TL’ye ulaştı. Kendisine ayrılan ödeneği geçti

Mili Sarayların 8 aylık harcaması dudak uçuklattı. Kendisine ayrılan ödeneği geçti
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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, kurumlara yılbaşında bütçe yasası ile ödenek veriliyor. Yasa, Meclis’te önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha sonra da Genel Kurul’da tartışılıyor ve kabul ediliyor. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Bu yıl bütçe yeterli olmadığı için temmuzda ek bütçe çıkarılmak zorunda kalındı. Ancak bu da yine TBMM’de görüşülerek yasa ile yapıldı. Bütçe yasalarına bağlı cetvellerde kurumlara o yıl içinde ayrılan ödenekler yer alıyor. Ancak daha yılın sonu gelmeden sekiz ayda bazı kurumlar, Bütçe Yasası’na bağlı cetveller ile verilen ödeneği zorlamaya başladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SINIRDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na Bütçe Yasası’na bağlı cetveller kapsamında 354.2 milyon TL ödenek ayrıldı. Buna karşın Milli Saraylar’ın sekiz aylık harcaması, bu ödeneği aşarak 409.2 milyon TL’ye ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) da 27.9 milyar TL ödenek verilmişti. Sekiz aylık harcama 27.6 milyar TL oldu. Ödeneğin aşılmasına çok az kaldı. AB Başkanlığı’nın bütçe ödeneği 2.3 milyar TL olarak belirlendi. Harcaması 2.1 milyar TL’ye ulaştı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe cetvellerinde yer alan ödeneği 4.1 milyar TL’ydi. Sekiz aylık gideri 3.4 milyar TL’ye çıktı. Bütçede içerisinde temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon harcamalarının yer aldığı giderler de hızla toplam ödeneğe yaklaşıyor. Bu işler için toplam 430.9 milyon TL ayrılmıştı. Sekiz aylık harcama 383.8 milyon TL oldu.

KİRA GİDERLERİ 366.8 MİLYON TL ÇIKTI

İktidar her yıl taşıtlar konusunda tasarrufa gidileceğini vaat ediyor. Buna karşın bütçeden her ay milyonlarca TL taşıt kiralamalarına aktarılıyor. Hizmet alımları içerisinde taşıt kiralama giderlerinin sekiz aylık tutarı 816.5 milyon TL’ye çıktı. Aynı kapsamda hava taşıtı kiralama giderleri de 147.1 milyon TL’ye ulaştı. Birçok kamu kurumu, hizmet binaları için kiralama yapıyor. Başkentte bazı bakanlıklar da kiraladıkları binalarda faliyet gösteriyor. Bunlara da milyonlarca lira gidiyor. Bütçeden hizmet alımı kapsamında “hizmet binası kiralama giderleri” için ocak-ağustos döneminde 366.8 milyon TL çıktı.

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Babil
18.09.2022 10:48
Yoksa bunlar tekrar saray mı yapıyor  
 
Vatandaş
18.09.2022 10:04
İngiliz kraliyet ailesinde bu kadar Saray var mı? Bu Saray’lar halka açık değil mi? Kim kullanıyor?  
 
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