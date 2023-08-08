Milivojevic Başakşehir'e gelmekten vazgeçti

Emre Belözoğlu son günlerde adı Başakşehir ile anılan Luka Milivojevic'in Dubai'ye transfer olacağını açıkladı.

Milivojevic Başakşehir'e gelmekten vazgeçti

Başakşehir’in RAMS ile imzaladığı isim sponsorluğu sonrası düzenlenen basın toplatısında konuşan Emre Belözoğlu bir süredir adı Başakşehir ile anılan Luka Milivojevic’i transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Emre Belözoğlu’nun transfer ile ilgili açıklamaları şöyle:

“BİZ O RAKAMLARAI KARŞILAYAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK”
“Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai’den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai’ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak”

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