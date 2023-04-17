Millet İttifakı İl Başkanlarından zehir zemberek açıklama: Cumhuriyetimizin 100. yılında yaptığınız bu alçaklığı da unutmayız

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Ortak basın açıklamasını okuyan İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu şu ifadeleri kullandı

“Bugün bu müzenin önünde toplanmamızın sebebi, zaferin başkentinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, şanlı Türk tarihine ve en önemlisi de Cumhuriyetimizin etik ahlak değerlerine yapılan saygısızlıktır...

Gördüğünüz gibi Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde üs olarak kullandığı bu müze bugün AKP'nin seçim propagandası için yok sayılmış, üzeri afişlerle kapatılmış ve ne manevi tarihe ne de binanın tarihi değerine saygı duyulmamıştır. AKP için ölüm kalım mücadelesi kadar önemli olan bu seçimde menfaat uğruna özümüze, tarihimize, değerlerimize yapılan saygısızlığı görüyorsunuz. Kazanma hırsı uğruna her yolu kendine mubah gören bu zihniyet, şahsi menfaatlerini Cumhuriyetimizin değerlerinden üstün görmektedir. Bizim buradan onlara söyleyecek iki çift sözümüz var. Seçim afişlerinizle, posterlerinizle, reklamlarınızla bugün bu binayı kapatmış olabilirsiniz ama bizler var oldukça Cumhuriyetimizin değerlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şanlı tarihimizi, milli değerlerimizi yok sayamayacak, unutturamayacaksınız... Mustafa Kemal'den ve onun izinden gidenlerden ne kadar korktuğunuzu, Cumhuriyeti ve ilkelerini sözde saltanatınıza bir tehdit olarak gördüğünüzü biliyoruz. Ancak şunu unutmayın ki bu ülkenin öz evlatları olarak milli ve manevi değerlerimizi size yedirmeyiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yaptığınız bu alçaklığı da unutmayız. Sizler kendi kibrinizde boğulurken biz ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın ve cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak önceliğimizin vatan millet olduğunu her fırsatta haykıracağız..."