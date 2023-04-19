Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde. Kılıçdaroğlu liderlerle canlı bağlantı yapacak!

Millet İttifakı, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de sahada olacak.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, depremden etkilenen kentlere çıkarma yapacak olan siyasi parti liderleri burada kılacakları bayram namazlarının ardından çadırlarda yaşayan depremzedeleri ziyaret edecek.

BAYRAM PROGRAMI BELLİ OLDU

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü depremden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’da olacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya’da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Adana, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Nurdağı Gaziantep, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Osmaniye’de bulunacak.

Seçimin kazanılması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay’da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kahramanmaraş’ta bayramın ilk gününde programlara katılacak.