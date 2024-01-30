Milletvekilleri birbirine girdi. 1 vekil hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Milletvekilleri birbirine girdi. 1 vekil hastanelik oldu
Maldivler'de yeni kabine için yapılacak güven oylaması sırasında milletvekilleri arasında kavga yaşandı, yaralanan 1 vekil hastaneye götürüldü.

Güney Asya ülkesi Maldivler'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesi için parlamentoda Pazar günü yapılacak güven oylaması öncesi gerilim yaşandı. Muhalefetteki Maldiv Demokrat Partisi'nin (MDP) Muizzu'nun kabinesinin 4 ismi için güvenoyunu çekme kararı, iktidar kanadının tepkisine neden oldu.

İktidardaki Ulusal Halk Kongresi (PNC) ve iktidar ortağı olan Maldivler İlerici Partisi'nin (PPM) milletvekilleri, muhalefete cevap olarak parlamento oturumuna izin vermedi. İktidar partisinden milletvekilleri kürsüde vuvuzela çaldı, daha sonra muhalefetteki MDP milletvekilleri ile kavga etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, milletvekillerinin kavga ettiği, birbirini tekmelediği ve yere düşürdüğü anlar görüldü. PNC Milletvekili Abdullah Shaheem Abdul Hakeem’in MDP Milletvekili Ahmed Easa’nın bacağını tuttuğu, daha sonra birlikte yere düştükleri görülürken, başka bir videoda ise Easa’nın Hakeem’i tekmelediği ve saçını çektiği anlar kameralar tarafından çekildi. Kavga sırasında yaralanan Hakeem’in hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

MUİZZU'NUN HİNDİSTAN KARŞITI TUTUMU TEPKİ ÇEKİYOR

Kasım ayında iktidara gelen Muizzu, Çin yanlısı politika izlemesi sebebiyle muhalefetin tepkisine neden oluyor. Hindistan’dan Mart ayına kadar 88 askeri personelini ülkeden çekmesini isteyen Muizzu, son yıllarda Yeni Delhi ile imzalanan onlarca anlaşmayı da bir kez daha gözden geçirme kararı aldı. Muizzu’nun Hindistan karşıtı politikası, birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde MDP ve demokratlar yaptıkları ortak açıklamada, dış politikadaki değişimin ülkenin uzun vadede kalkınması için “son derece zararlı” olduğunu dile getirmişti.

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih’in partisi MDP, şu anda parlamentoda en çok koltuğa sahip.

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