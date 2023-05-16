Milletvekilliği kıyağı: Cengiz Çandar’a para cezası, aktiviste 7 ay 15 gün hapis

Yeşil Sol Parti'den (YSP) Diyarbakır milletvekili seçilen Cengiz Çandar’ın 30 Mayıs 2017'de yaptığı “Kırmızı fularlı kız” paylaşımı nedeniyle açılan davada bugün karar açıklandı.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinde 3’üncüsü yapılan duruşmada Çandar'ın milletvekili seçildiğini belirten avukatı yargılamanın durdurulmasını talep etti.

ÇANDAR'A PARA CEZASI

Savcı, Çandar’ın henüz mazbatasını almadığını belirterek talebin reddini istedi. Mahkeme, seçim sonuçlarının YSK tarafından henüz açıklanmadığını belirterek talebi reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme, Cengiz Çandar’a, “Suçu ve suçluyu övmek” suçundan önce 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, daha sonra bu cezayı 4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi.

AKTİVİSTE HAPİS CEZASI

Cengiz Çandar, daha önce aktivist Kemal Işıktaş ile birlikte aynı davada yargılanıyordu. Çandar, yurt dışında olduğu için dava dosyaları 22 Kasım 2022’de ayrıldı.

13 Aralık 2022’de Işıktaş’ın yargılanmasına devam eden mahkeme, Işıktaş’a “Suçu ve suçluyu övmek” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti.