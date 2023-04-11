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Milletvekilliği seçimine bağımsız olarak başvuran adayların belgeleri incelendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28'inci dönem milletvekilliği seçimi için bağımsız milletvekili adayı olanların bilgi ve belgelerinin incelenmesine dair kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 22:16
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Milletvekilliği seçimine bağımsız olarak başvuran adayların belgeleri incelendi

Milletvekilliği seçimine bağımsız olarak başvuran adayların belgeleri incelendi
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Yapılan incelemeler sonucu, belgelerinde eksiklik olan veya teminat bedelini yatırmayan, adaylıktan vazgeçen veya adaylık başvurusunu belirlenen tarihlerden sonra yapan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedildi.

Karar örneği adaylara tebliğ edilecek ve www.ysk.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek tebligatlar Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun ve Siirt illerini kapsayacak.

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