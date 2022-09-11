﻿Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Buğrahan Tuncer maç sonu yaptığı açıklamada, '2019'dan sonra şimdi de bu. Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda' ifadelerini kullandı.