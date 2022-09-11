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  • Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Ebru şahin eşi Cedi Osman'a sahip çıktı Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa'ya 87-86 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda eden Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda maçın normal süresinin son saniyelerinde Cedi Osman kaçırdığı 2 serbest atış sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Ebru Şahin eşi Cedi Osman'a maç sonunda sahip çıkarken bir başka milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:54
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:25
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A Milli Basketbol Takımı ile Fransa, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşı karşıya geldi.

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Mücadeleyi Fransa uzatma çeyreğinde 87-86 kazandı.

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Karşılaşma sonrası Cedi Osman'a maçın normal süresinin son saniyelerinde kaçırdığı serbest atışlar sonrası tepki gösterildi.

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Milli basketbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

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Buğrahan Tuncer maç sonu yaptığı açıklamada, '2019'dan sonra şimdi de bu. Herkes çok üzgün. Yine imkansızı başardık. Normal sürede 10 sayıyla kazanacağımız maçı uzatmada kaybettik. Herkes çok üzgün takımda' ifadelerini kullandı.

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Müsabakadan sonra Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin’den olay yaratacak bir paylaşım geldi.

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Karşılaşma sonrası milli basketbol Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına gönderme yapan Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

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'Turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur.

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Böyle star olamazsınız ama nankör evet.'

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Şahin gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

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Buğrahan Tuncer'in sevgilisi ünlü oyuncu Eda Ece'nin ise Ebru Şahin ile polemiğe girmeden yalnızca A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik eden bir paylaşım yapması alkış aldı.

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