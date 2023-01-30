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Ebru Şahin'in ‘Ab-ı Hayat’ dizisinde flaş gelişme

Kod adı Ab-ı Hayat olan dizide Birkan Sokullu'yla başrol oynayan ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sahneleri bugün başladı. Diziyle ilgili flaş bir yeni gelişme yaşandı. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:23
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Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'yu buluşturacak 'Ab-ı Hayat' dizinin ismi değişti

Ebru Şahin'in ‘Ab-ı Hayat’ dizisinde flaş gelişme
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin “Destan” dizisinin ardından OGM Pictures’la anlaşmıştı. Önce Çağatay Ulusoy’a “Centilmen” isimli Netflix filminde başrol oynayan Şahin, daha sonra da Hilal Saral’ın kod adı “Ab-ı Hayat” olan dizisinin başrol kadın yıldızı olmuştu.

Geçen hafta çekimler Birkan Sokullu ve Necip Memili’li sahnelerle başladı. Bu arada dizinin adı değişti ve ilk adı olan “Lavanta Konağı” oldu.

Nuran Evren Şit’in yazdığı dizide Birkan Sokullu’yla başrolü paylaşan Ebru Şahin’in çekimleri de başladı. Güzel oyuncu özenle hazırlandığı dizideki ilk sahnelerini çekti. Bu arada Şahin’in “Hayat” olan karakter adı “Harika” olarak değiştirildi. Dizide Kuvayi Milliye’den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor.
 

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