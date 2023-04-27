Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı

Olimpiyatlarda ülkemizi ilk kez temsil ederek tarihe geçen Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Milli cimnastikçi Göksu'dan veda kararı

Editör: Fatma Demirkaya

Göksu Üçtaş Şanlı, twitter hesabondan ilk ve son aldığı madalyaların fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ufak bir plan değişikliği ile uzun yıllardır performans sergilediğim sporculuk kariyerimi burada sonlandırdığımı bildirmek istiyorum. 28 yıl önce küçük bir çocukken ellerimden tutup bana böylesi bir amacı vizyon edinmemi sağlayan en büyük teşekkür, başta anneme ve aileme gelsin. Cimnastiğe ilk başladığım günden itibaren üzerimde hakkı, emeği olan bana inanan tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Türkiye Cimnastik Federasyonu ailesine, beni izleyen, destekleyen veya ilham bulan herkese çok teşekkür ederim. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda şimdiden tüm takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum."
2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp, bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan 32 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı, 2020'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci olmuştu.

Göksu Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını da kazandırarak tarihe geçmişti.

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