Milli Eğitim Bakanı Özer’in ziyaret edeceği okulda sınıf mevcutları 50’den 30’a düşürüldü. Kalabalık sınıfa bakan ayarı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ordu’da ziyaret edeceği okullarda sınıf mevcutlarının eksiltildiği ortaya çıktı. Ordu’dan Milletvekili adayı olan Özer’in ziyaret edeceği okulda yaklaşık 50 kişilik olan sınıf mevcutlarının 30’a düşürüldüğü öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer’in ziyaret edeceği okulda sınıf mevcutları 50’den 30’a düşürüldü. Kalabalık sınıfa bakan ayarı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, AK Parti'den birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Ordu’daki okul ziyareti öncesinde 40-50 olan sınıf mevcutlarının 30’a düşürüldüğü ortaya çıktı. Bakan Özer, okulları ziyaret ederken, seçim propagandası yaptı. Özer’in okul ziyareti öncesinde sınıf mevcutlarının 'eksiltildiği' ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Özer’in okul ziyaretlerinde seçim propagandası yapmasının etiğe ve hukuka aykırı olduğunu vurgularken “Okul ziyaretlerinin gözden kaçan ve eğitimin getirildiği hali de gösteren başka vahim ayrıntıları da var. Bakan Özer’in Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’na düzenlediği ziyaret öncesinde 50 öğrenciden fazla sınıf mevcudu olan bu okulda, öğrenciler gizlenerek sınıf mevcudu 30’a düşürülmüştür” dedi.

SINIFTA HANGİ ÖĞRETMENİN KALACAĞINA BİLE KARAR VERİLDİ

Bir başka okulda da sınıflarda hangi öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunacağına bakan yardımcısının tek tek karar verdiğinin iddialar arasında olduğunu kaydeden Özbay Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a şunları söyledi:

Bakanlığı süresince eğitimdeki birçok iyileştirme gibi sınıf mevcutlarını düşürmek için de hiçbir adım atmayan bir bakanın ziyaretleri öncesinde, yöneticiler tarafından öğrencilerin kantine ve merdiven boşluklarına saklanması, hem eğitimin kimlere emanet edildiğinin hem de eğitimdeki birçok şey gibi işin nasıl sadece makyaj kısmıyla ilgilenildiğinin en somut örneği olmuştur.

‘MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ KASANIZ DEĞİL’

Özer’e “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi sizin seçim kasanız değil” diyen Özbay “Okullar sizin siyasi şovlarınıza sahne, öğrenci ve öğretmenler de bu sahnenin dekoru değildir. Seçim propagandası yaparken bile görüntüsünü iyileştirmek zorunda kaldığınız bu eğitim sistemi sizin eserinizdir. Milli eğitime yapacağınız tek iyilik, geç kalmış istifanızı vermek ve okullarımızdan uzak durmaktır. Eğitimde etik kurallardan biri de iyi örnek olmaktır” diye konuştu.

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