İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri

Okulların açılması ve sınav maratonunun başlamasıyla birlikte ilk ara tatil tarihi, binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Yoğun ders ve sınav temposuna giren öğrenciler, kısa süreli tatil planlamaları için okulların ne zaman ara tatile gireceğini sorguluyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? İşte detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.