Milli Eğitim'de müfredat yine değişiyor. Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında önemli karar aldıklarını ve buna göre derslerin sadeleşmesi adına müfredatın yeniden değişikliğe gideceğini açıkladı.

Milli Eğitim'de müfredat yine değişiyor. Bakan açıkladı

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı. Buna göre ders müfredatında değişikliğe gidiliyor. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu.

Saray'da dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından bugün gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız" diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

"ARALIK ORTASINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız" dedi.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Son Haberler
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak Dünya
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gündem
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin Dünya
Ürdün'den vatandaşlarına uyarı: Lübnan'a gitmeyin
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu Gündem
Bahçeden gelen sesler yüzünden katil oldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı Spor
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor Gündem
Sonbahar'ın gelmesi ile meşeler kartpostallık pozlar veriyor
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak Ekonomi
Başvuran tüm kadınlara maaş bağlanacak! Duyan PTT'ye koşacak