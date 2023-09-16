Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı

Güney Kore'de binlerce öğretmen, velilerin baskılarına karşı kendilerini koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebiyle eylem düzenledi.

KAYNAK: AA
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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 1

Ülkede bir öğretmenin "baskıcı öğrenci velisinin" şikayetleri nedeniyle yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuz ayında hayatını kaybettiği iddiasının ardından binlerce öğretmen, başkent Seul'de toplandı

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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 2

Öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.

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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 3

Güney Kore Meclisi'nin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşıyarak, "Öğretmenlere çocukların duygusal istismarı iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları attı.

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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 4

Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini belirtti.

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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 5

Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.

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Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı 6

Ülkede parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor.

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