Binlerce öğretmen velilere karşı toplanıp eylem yaptı

Güney Kore'de binlerce öğretmen, velilerin baskılarına karşı kendilerini koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebiyle eylem düzenledi.
Ülkede bir öğretmenin "baskıcı öğrenci velisinin" şikayetleri nedeniyle yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sonucu temmuz ayında hayatını kaybettiği iddiasının ardından binlerce öğretmen, başkent Seul'de toplandı
Öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin mevcut yasaların sınıfta kontrolü sağlamayı güçleştirdiği ve haklarında suçlamalarda bulunan ailelerin merhametine bırakıldıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.
Güney Kore Meclisi'nin yakınlarındaki bir caddeyi kapatan ve siyah kıyafetler giyen binlerce öğretmen, kendilerini öğrenci velilerinin baskılarından koruyacak yasal düzenlemeler yapılması talebini içeren pankartlar taşıyarak, "Öğretmenlere çocukların duygusal istismarı iddialarına karşı dokunulmazlık verin" sloganları attı.
Göstericiler, son 8 yılda 9 binden fazla öğretmenin "baskıcı öğrenci velileri" tarafından şikayet edildiğini belirtti.
Güney Kore'de, kariyer ve evliliklerde ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olmak önemli bir unsur olarak görülüyor.
Ülkede parlamenterler, haftalardır öğretmenlerin taleplerini karşılamak için görüşmeler yürütüyor.