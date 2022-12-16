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Rıdvan Yılmaz'dan çok kötü haber

İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:29
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Milli futbolcudan kötü haber: Glasgow Ranggers Teknik Direktörü açıkladı

Rıdvan Yılmaz'dan çok kötü haber
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Glasgow Ranggers Teknik Direktörü Michael Beale, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapkı.

Beale, Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi. 

Beşiktaş'tan İskoç kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı son dönemde Galatasaray'la gündeme geliyordu.

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