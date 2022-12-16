Rıdvan Yılmaz'dan çok kötü haber

Glasgow Ranggers Teknik Direktörü Michael Beale, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapkı.

Beale, Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Beşiktaş'tan İskoç kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı son dönemde Galatasaray'la gündeme geliyordu.