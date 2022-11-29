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Rıdvan Yılmaz'ın takımı Glasgow Rangers'ın yeni hocası belli oldu

İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine İngiliz çalıştırıcı Michael Beale getirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:08
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Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Glasgow Rangers'ın yeni teknik adamı belli oldu

Rıdvan Yılmaz'ın takımı Glasgow Rangers'ın yeni hocası belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'ı bırakan 42 yaşındaki Beale ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İskoçya temsilcisinde Michael Beale, 2018 yılından 2021'e kadar yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve son sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Rangers, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un görevine geçen hafta son vermişti.

Beale'ın bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberliğin ardından 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

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