Milli halterci bronzu kılpayı kaçırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 4. sırada yer alarak oyunları tamamladı.
South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen erkekler 73 kilo mücadelesinde, Özbek koparmada 150 kilo, silkmede ise 191 kilo kaldırarak toplamda 341 kiloya ulaştı. Ancak bu sonuç, milli sporcunun podyumun ilk üç basamağına çıkmasına yetmedi ve yarışmayı 4. sırada tamamladı.
Bu kategoride altın madalyayı Endonezyalı Rizki Juniansyah kazanırken, gümüş madalya Taylandlı Weeraphon Wichuma'ya, bronz madalya ise Bulgar Bozhidar Dimitrov Andreev'e gitti.
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