İtalya - İngiltere milli maçında saldırı ihbarı

Napoli’de oynanması planlanan İtalya-İngiltere dostluk maçı, “Napoli taraftarlarının maçta saldırıda bulunacağına yönelik” gelen isimsiz bir ihbar sonrasında iptal edildi.
Daily Mail'in haberine göre İtalya-İngiltere maçı için karar dün alındı.
İşte pazar akşamı oynanması gerek mücadelenin bilgileri:
Şehir: Napoli
Stadyum: Diego Armando Maradona Stadyumu
Saat: 22:45
Tarih: 23 Mart 2023 Pazar
Saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Kuzey Makedonya'da yayın yapan Arena Sport 1P şifresiz olarak ekranlara getirecekti.