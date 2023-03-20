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İtalya - İngiltere milli maçında saldırı ihbarı

İtalya'da gündem iptal edilen dostluk maçı! Napoli taraftarının taşkınlık yapacağı ihtimali İtalya-İngiltere mücadelesinin iptal edilmesine neden oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 21:18
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Milli maça tehdit

İtalya - İngiltere milli maçında saldırı ihbarı
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Napoli’de oynanması planlanan İtalya-İngiltere dostluk maçı, “Napoli taraftarlarının maçta saldırıda bulunacağına yönelik” gelen isimsiz bir ihbar sonrasında iptal edildi.

Daily Mail'in haberine göre İtalya-İngiltere maçı için karar dün alındı.

İşte pazar akşamı oynanması gerek mücadelenin bilgileri:

Şehir: Napoli

Stadyum: Diego Armando Maradona Stadyumu

Saat: 22:45

Tarih: 23 Mart 2023 Pazar

Saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Kuzey Makedonya'da yayın yapan Arena Sport 1P şifresiz olarak ekranlara getirecekti.

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