Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü

Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere’de temaslarına sürdürüyor.

aw150857-05.jpg Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Bakan Güler ve Oramiral Radakin, savunma ve güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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