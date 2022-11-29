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Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:53
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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