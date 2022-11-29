Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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