Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.