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Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:23
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ 1'i PKK/KCK mensubu 7 kişi yakalandı

Sınırdan kaçak geçmeye çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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