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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı özel kliple, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:59
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Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı özel kliple Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı. Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümüne özel klip
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetler mensuplarının yer aldığı klip paylaşıldı.

Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, ". Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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insan
15.09.2022 13:56
süper olmuş bizim türk askerlerine yakışır klip defalarca dinledim hellal yapanlara şehitlerimiz sağ olsun ki huzur içinde yasiyoruz Dünyanin neresinde olursan ol Türk devleti yasam garantörümüzdür  
 
İsmail kahraman gibiler duymasın
15.09.2022 13:29
Bakü’nün kurtuluşuna da itiraz ederler. Ne kurtuluşu, bir tek kurşun atılmamış.  
 
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