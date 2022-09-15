Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bakü’nün kurtuluş yıl dönümüne özel klip

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetler mensuplarının yer aldığı klip paylaşıldı.
Rap tarzı müziğin yer aldığı klibin paylaşımında, ". Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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