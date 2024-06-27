Milli Savunma Bakanlığı’ndan 3. Dünya Savaşı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Irak'ın Kuzeyi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meskûn mahallere girdiği iddialarını reddetti.

Bakanlık kaynakları, bu bölgelerde sadece Iraklı yerel makamlar tarafından kontrol noktaları oluşturulduğunu ve işbirliğinin iyi şekilde yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, Irak ile ortak harekat merkezi kurulması için teknik çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele konusunda ise Bakanlık, yeni bilgi ve belgeler ışığında operasyonların sürdüğünü vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda en hassas kurumlardan biri olduğunu ve sürekli olarak yeni bilgilerin değerlendirilip harekete geçildiğini ifade etti.

3. DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA

Üçüncü dünya savaşı ihtimaline ilişkin olarak Bakanlık, Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, ülkenin savunma ve güvenlik stratejilerini sürekli olarak güncellediğini ve en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dinamik yapısı ve dünya genelindeki barış operasyonlarıyla her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.