İncirlik Üssü ile ilgili yeni karar. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısında, İncirlik Üssü ile ilgili yapılan açıklamada, 10.Tanker Üs Kumutanlığı'nın adının Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiği duyuruldu.

İNCİRLİK ANA JET ÜSSÜ OLDU

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 Filosu konuşlandırılacak. MSB kaynakları, B-1B Uçakları'nın eğitimlerinin önceden planlandığını da duyurdu.

İNCİRLİK ÜSSÜ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Adana'nın İncirlik beldesinde bulunan İncirlik Üssü, birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri. Üzeindeki tüm tesislerin ise mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine ait. Üs, Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.

1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi.

"İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirilmiştir"