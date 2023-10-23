Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick bokscu Buket Kaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu 50 ADC 978 plakalı otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı 38 AEH 666 dorse plakalı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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