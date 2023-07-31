Milli Takım Belçika'yı yendi

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım Belçika'yı devirdi.

Milli Takım Belçika'yı yendi

Litvanya’da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ikinci maçında Belçika’yı 61-57 yenmeyi başardı.

Vilnius Jeep Arena’da çekişmeli geçen maçta milliler, ilk yarıyı 37-25 geride tamamladı.

İkinci yarıda ise rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz salondan 61-57 galip ayrıldı.

Millilerde Berfin Sertoğlu 24 ve Selin Gül 15 sayı kaydetti. Belçika’da ise Nastja Classeens 21 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, D Grubundaki üçüncü maçında 1 Ağustos Salı günü 15.30’da Letonya ile karşılaşacak.

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