Milli Takım Belçika'yı yendi

Litvanya’da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ikinci maçında Belçika’yı 61-57 yenmeyi başardı.
Vilnius Jeep Arena’da çekişmeli geçen maçta milliler, ilk yarıyı 37-25 geride tamamladı.
İkinci yarıda ise rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz salondan 61-57 galip ayrıldı.
Millilerde Berfin Sertoğlu 24 ve Selin Gül 15 sayı kaydetti. Belçika’da ise Nastja Classeens 21 sayıyla oynadı.
Ay-yıldızlılar, D Grubundaki üçüncü maçında 1 Ağustos Salı günü 15.30’da Letonya ile karşılaşacak.